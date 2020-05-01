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Кризис не помеха: Офис Президента хочет создать спортивные объекты-«магниты» в регионах

Кризис не помеха: Офис Президента хочет создать спортивные объекты-«магниты» в регионах

В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название проекта «Украина – чемпион!».

Об этом говорится на сайте Президента.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на традиционном селекторном совещании с председателями областных государственных администраций. Во встрече приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

«Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд», – сказал руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

«Очень важно – и я хочу это подчеркнуть, – чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства», – отметил он.

Андрей Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать «магнитами», которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

«Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире», – отметил он.

Руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почтения.

По материалам Finance.UA
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