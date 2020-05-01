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Медики, которые не получили 300% доплаты, должны получить ее до конца недели - МОЗ

Медики, которые не получили 300% доплаты, должны получить ее до конца недели - МОЗ

Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат выплаты до конца недели.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр дал соответствующее поручение руководителям областных департаментов здравоохранения. Степанов отметил, что Кабмин передал средства еще в середине апреля.

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По словам Степанова, регионы должны отчитаться до конца дня 8 мая о проведении выплат.

Напомним, Министерство здравоохранения и правительство пообещали доплаты за март и апрель в 300% к зарплатам медикам, которые лечат больных COVID-19. Ранее различные доплаты обещали врачам и местные администрации. Однако, эти суммы получили не все.

Справка Finance.ua:

По словам Виталия Кличко, в среднем доплата за март медперсоналу столицы, который работает с больными коронавирусом, составляет:

  • врачам – 17 000 гривен;
  • медицинским сестрам – 13 000 гривен;
  • младшему медицинскому персоналу – 11 000 гривен.
По материалам hromadske.tv
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