Медики, которые не получили 300% доплаты, должны получить ее до конца недели - МОЗ

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Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат выплаты до конца недели.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Министр дал соответствующее поручение руководителям областных департаментов здравоохранения. Степанов отметил, что Кабмин передал средства еще в середине апреля.
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По словам Степанова, регионы должны отчитаться до конца дня 8 мая о проведении выплат.
Напомним, Министерство здравоохранения и правительство пообещали доплаты за март и апрель в 300% к зарплатам медикам, которые лечат больных COVID-19. Ранее различные доплаты обещали врачам и местные администрации. Однако, эти суммы получили не все.
По словам Виталия Кличко, в среднем доплата за март медперсоналу столицы, который работает с больными коронавирусом, составляет:
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