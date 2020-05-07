Кличко заверил, что в этом году отремонтируют 1000 километров дорог в столице

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Столичные дорожники не прекращали работать во время ограничений. Активные работы ведутся сегодня на всех ключевых объектах.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ.
«Мы ремонтируем 14 мостов и путепроводов столицы. Продолжается капитальный ремонт на 9 улицах. На 12-ти – средний ремонт. Это улицы, которые не обновляли по 30-40 лет! Активно продолжается капремонт на проспекте Степана Бандеры. На неделю быстрее, чем планировали, обновили участки между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской. И начали следующий этап – ремонт на участке путепровода на пересечении с проспектом Героев Сталинграда», – сообщил мэр Киева.
По его словам, строители параллельно завершают обновление двух путепроводов – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. И на пересечении Богатырской с проспектом Степана Бандеры.
На Борщаговском путепроводе начали второй этап ремонта. Там сейчас перекрыто движение в направлении Кольцевой дороги. А проезд в сторону центра открыт всем трем полосам, которые уже капитально отремонтировали.
«Завершается и реконструкция улицы Туполева. Продолжаются работы на проспекте Любомира Гузара. На улицах Покровской, Пушкинской, Золотоворотской, Никольско-Ботанической. Отмечу, что в этом году мы преодолеем цифру в 1000 км отремонтированных дорог в столице. Напомню, дорог у нас 1 667 км. А еще – дворы, межквартальные проезды, мосты и развязки. Таким образом, нам еще есть над чем работать. И мы это делаем», – подчеркнул Виталий Кличко.
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