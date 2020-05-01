Качество газа в апреле 2020 года по областям Украины (инфографика)

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в апреле 2020 года, составляет 8 250 ккал/м3 (при норме стандарта 7 600 ккал/м3).

Об этом сообщается на сайте “Оператор ГТС Украины”.

Как отмечается, в страны Европы поставляется природный газ такого же качества, что и для украинских потребителей.



Инфографика: tsoua.com

Транспортировку газа газораспределительными сетями и подачу газа в жилые дома осуществляют компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям.

В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.

Справка Finance.ua:

Цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен. Об этом сказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев. Коболев напомнил, что только в апреле цена газа для населения упала на 15%.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украине сейчас самая низкая цена на газ для населения за последних четыре года.

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