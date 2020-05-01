Качество газа в апреле 2020 года по областям Украины (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в апреле 2020 года, составляет 8 250 ккал/м3 (при норме стандарта 7 600 ккал/м3).
Об этом сообщается на сайте “Оператор ГТС Украины”.
Как отмечается, в страны Европы поставляется природный газ такого же качества, что и для украинских потребителей.
Инфографика: tsoua.com
Транспортировку газа газораспределительными сетями и подачу газа в жилые дома осуществляют компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям.
В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 3130 59
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1410 24
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - ШмыгальВчера, 14:03 - 1700 10
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 1738 7
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах2 ч. назад - 1665 3
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 3130 59
В Минэнерго заявили об остановке 95% угольных предприятийВчера, 14:15 - 1835 3
"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержкиВчера, 16:01 - 1778
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 1738 7
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - ШмыгальВчера, 14:03 - 1700 10
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)25 мин. назад - 25
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов4 ч. назад - 385
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 994 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1429
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2045 4