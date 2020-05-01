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Печерский суд не захотел увольнять главу "ПриватБанка"

Печерский суд не захотел увольнять главу "ПриватБанка"

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск “Первичной профсоюзной организации сотрудников “ПриватБанка”, которая требовала от наблюдательного совета банка уволить главу правления Петра Крумханзла.

По данным издания, в конце ноября Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников “ПриватБанка” ко всем девяти членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Среди ответчиков — Минфин и Кабмин (назначил наблюдательный совет “ПриватБанка”). В качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ (согласовал состав наблюдательного совета “ПриватБанка”) и Генпрокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно реестру юрлиц, “Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ “ПриватБанк” была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису “ПриватБанка”.

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник “ПриватБанка” с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

После этого Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского, связанного с национализацией банка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.

По материалам Finbalance
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