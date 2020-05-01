Печерский суд не захотел увольнять главу "ПриватБанка"

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Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск “Первичной профсоюзной организации сотрудников “ПриватБанка”, которая требовала от наблюдательного совета банка уволить главу правления Петра Крумханзла.
По данным издания, в конце ноября Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников “ПриватБанка” ко всем девяти членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.
Среди ответчиков — Минфин и Кабмин (назначил наблюдательный совет “ПриватБанка”). В качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ (согласовал состав наблюдательного совета “ПриватБанка”) и Генпрокуратура.
Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.
Согласно реестру юрлиц, “Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ “ПриватБанк” была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису “ПриватБанка”.
Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник “ПриватБанка” с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.
Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
После этого Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского, связанного с национализацией банка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.
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