Коломойский планирует сотрудничество с Портновым по ПриватБанку в ЕСПЧ

Бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с бывшим замглавы Администрации президента времен Януковича, юристом Андреем Портновым.

Об этом Коломойский рассказал в комментарии hromadske.

«Когда примут закон (банковский – ред.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении и он все выиграл», – сказал Коломойский.

По его словам, принятие так называемого «антиколомойского закона» на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за ПриватБанк в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека:

«То есть, меня ограбили, этот закон («антиколомойський» – ред.) закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прежней в этом вопросе», – пояснил олигарх.

Ранее в комментарии hromadske Игорь Коломойский назвал антиконституционным законопроект о банках и прокомментировал возможность объявления ему подозрения по делу о ПриватБанке.

Отметим, что принятие банковского закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украинедля подписания кредитной программы на 5-8 миллиардов долларов. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Рассмотрение земельного закона депутаты также пытались затянуть, внеся многочисленные правки (всего 4018 поправок). Поэтому закон Рада рассматривала почти 2 месяца.