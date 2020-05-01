Коломойский планирует сотрудничество с Портновым по ПриватБанку в ЕСПЧ

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Бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека и сотрудничать в этом вопросе с бывшим замглавы Администрации президента времен Януковича, юристом Андреем Портновым.
Об этом Коломойский рассказал в комментарии hromadske.
«Когда примут закон (банковский – ред.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении и он все выиграл», – сказал Коломойский.
По его словам, принятие так называемого «антиколомойского закона» на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за ПриватБанк в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека:
«То есть, меня ограбили, этот закон («антиколомойський» – ред.) закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прежней в этом вопросе», – пояснил олигарх.
Ранее в комментарии hromadske Игорь Коломойский назвал антиконституционным законопроект о банках и прокомментировал возможность объявления ему подозрения по делу о ПриватБанке.
Отметим, что принятие банковского закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украинедля подписания кредитной программы на 5-8 миллиардов долларов. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.
Рассмотрение земельного закона депутаты также пытались затянуть, внеся многочисленные правки (всего 4018 поправок). Поэтому закон Рада рассматривала почти 2 месяца.
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