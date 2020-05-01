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Киберполиция разоблачила группу, которая обманула людей на 3,5 млн гривен

Киберполиция разоблачила группу, которая обманула людей на 3,5 млн гривен

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули людей на 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, от преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1000 человек.

«Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области разоблачили две группы, которые в сети интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

По материалам hromadske.tv
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