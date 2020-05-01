Киберполиция разоблачила группу, которая обманула людей на 3,5 млн гривен

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули людей на 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, от преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1000 человек.

«Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области разоблачили две группы, которые в сети интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.