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Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Airbnb Inc увольняет 25% сотрудников, или почти 1300 человек. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили представители стартапа по аренде жилья.

В компании приняли такое решение из-за того, что по всему миру практически полностью остановились путешествия из-за коронавируса COVID-19, передает Reuters.

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“Бизнес Airbnb сильно пострадал, а выручка в этом году, по прогнозам, составит меньше 50% того, что мы заработали в 2019 году”, – отметил основатель компании Брайан Чески в памятке для сотрудников.

Поскольку миллионы туристов отменяют планы на отпуск, рабочие поездки и семейные визиты, Airbnb ранее в этом году заявил, что он выделяет 250 млн долл., чтобы помочь компенсировать убытки, понесенные хозяевами.

В конце марта компания приостановила свою маркетинговую деятельность, чтобы сэкономить 800 млн долл. в 2020 году, и сообщила работникам, что ее основатели не будут получать зарплату в течение следующих шести месяцев, а топ-менеджеры будут сокращены на 50%.

По материалам Комментарии
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