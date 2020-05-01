Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Airbnb Inc увольняет 25% сотрудников, или почти 1300 человек. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили представители стартапа по аренде жилья.
В компании приняли такое решение из-за того, что по всему миру практически полностью остановились путешествия из-за коронавируса COVID-19, передает Reuters.
Читайте также: Airbnb заняла еще $1 млрд на фоне кризиса – Reuters
“Бизнес Airbnb сильно пострадал, а выручка в этом году, по прогнозам, составит меньше 50% того, что мы заработали в 2019 году”, – отметил основатель компании Брайан Чески в памятке для сотрудников.
Поскольку миллионы туристов отменяют планы на отпуск, рабочие поездки и семейные визиты, Airbnb ранее в этом году заявил, что он выделяет 250 млн долл., чтобы помочь компенсировать убытки, понесенные хозяевами.
В конце марта компания приостановила свою маркетинговую деятельность, чтобы сэкономить 800 млн долл. в 2020 году, и сообщила работникам, что ее основатели не будут получать зарплату в течение следующих шести месяцев, а топ-менеджеры будут сокращены на 50%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 3323 61
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1546 24
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 1925 9
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах4 ч. назад - 3895 4
Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев - Федоров6 ч. назад - 456 3
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах4 ч. назад - 3895 4
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 3323 61
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 1925 9
"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержкиВчера, 16:01 - 1873
В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч (видео)Вчера, 23:42 - 1806
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Около часа назад - 121
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов5 ч. назад - 479
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 1045 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1439
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2056 4