Airbnb заняла еще $1 млрд на фоне кризиса - Reuters

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb оформил новый кредит на $ 1 млрд за неделю после того, как компания привлекла $ 1 млрд от Silver Lake Partners и Sixth Street Partners, пишет Reuters.

По данным источников агентства, сторонами новой кредитной сделки стали частные инвестиционные компании Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management и Owl Rock.

Отмечается, что компания Silver Lake, которая была одним из двух инвесторов в предыдущей долговой сделке, в новой договоренности является «одним из крупнейших игроков».

Новая сделка заключается с преимущественным правом взыскания. Таким образом, если Airbnb объявит дефолт, эти кредиторы должны получить деньги первыми.

По данным источников, кредит предоставляется на пять лет с процентной ставкой 750 базисных пунктов по сравнению с эталоном Libor. Участники сделки отказались комментировать информацию агентству.

Справка Finance.ua:

Компания планировала выйти на IPO в 2020 году. Тогда инвесторы оценивали сервис аренды жилья в $ 31 млрд.

В начале апреля Airbnb снизила свою оценку до $ 26 млрд на фоне массовой отмены бронирований ввиду пандемии.