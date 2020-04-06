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Airbnb заняла еще $1 млрд на фоне кризиса - Reuters

Airbnb заняла еще $1 млрд на фоне кризиса - Reuters

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb оформил новый кредит на $ 1 млрд за неделю после того, как компания привлекла $ 1 млрд от Silver Lake Partners и Sixth Street Partners, пишет Reuters.

По данным источников агентства, сторонами новой кредитной сделки стали частные инвестиционные компании Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management и Owl Rock.

Отмечается, что компания Silver Lake, которая была одним из двух инвесторов в предыдущей долговой сделке, в новой договоренности является «одним из крупнейших игроков».

Новая сделка заключается с преимущественным правом взыскания. Таким образом, если Airbnb объявит дефолт, эти кредиторы должны получить деньги первыми.

По данным источников, кредит предоставляется на пять лет с процентной ставкой 750 базисных пунктов по сравнению с эталоном Libor. Участники сделки отказались комментировать информацию агентству.

Справка Finance.ua:

  • Компания планировала выйти на IPO в 2020 году. Тогда инвесторы оценивали сервис аренды жилья в $ 31 млрд.
  • В начале апреля Airbnb снизила свою оценку до $ 26 млрд на фоне массовой отмены бронирований ввиду пандемии.
  • Silver Lake Partners – американская частная компания, которая специализируется на инвестициях в новые технологии. Silver Lake Partners является одним из крупнейших в мире инвесторов в технологические компании.
По материалам НВ
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