Представлен смартфон Huawei Y8s с сервисами Google (фото)

В прошлом месяце появилась первая информация о смартфоне Huawei Y8s, который сегодня стал официальным, так как страничка продукта появилась на официальном сайте Huawei в Иордании.

Huawei Y8s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном разрешением Full HD+. Он получил небольшую челку в верхней части экрана, где располагаются вырез разговорного динамика, а также две фронтальные камеры разрешением 8 и 2 Мп. Диафрагма объективов составляет F/2,0 и F/2,4 соответственно. Второй датчик служит для определения глубины сцены и размытия фона.

В основной камере также два датчика изображения, включая основной разрешением 48 Мп с объективов F/1,8. Разрешение второго датчика также составляет 2 Мп. В камере есть специальный режим ночной съемки.



Фото: Huawei

Huawei Y8s построен на базе однокристальной системы Kirin 710, смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ энергонезависимой памяти. Обе модели поддерживают установку карт памяти MicroSD.



Фото: Huawei

Аккумулятор телефона характеризуется емкостью 4000 мА•ч, смартфон заряжается через порт MicroUSB. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Данная модель будет поставляться с сервисами Gooogle и поддержкой Google Play.