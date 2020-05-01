Чистая прибыль Disney упала на 91%

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошлом квартале составили 1,4 миллиарда долларов прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 5 мая, отчете компании.

Согласно квартальной финансовой отчетности компании, во втором квартале текущего финансового года, который завершился 28 марта, чистая прибыль Disney за три месяца упала на 91% в годовом исчислении, до 475 миллионов долларов.

Общая выручка выросла более чем на 20% в годовом исчислении – до 18 миллиардов долларов, немного опередив прогнозы аналитиков – 17,9 млрд долларов. Этот рост в компании связывают с приобретением развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 году.

Disney объявила о том, что откажется от выплаты дивидендов в июле, сэкономив до 1,6 млрд долларов, и сократит капитальные затраты на 900 миллионов долларов.

Большие потери компания понесла из-за прекращения спортивных трансляций и спада рекламных поступлений. Доходы от кинобизнеса компании, который в 2019 году побил рекорды кассовых сборов серией блокбастеров, снизились на 8% в годовом исчислении и составили 466 миллионов долларов.

В то же время компания сообщила, что ее парк в Шанхае откроется уже 11 мая. Он будет принимать не более 30% от количества посетителей до эпидемии. Для гостей станет обязательным ношение масок, на входе в парк будет осуществляться контроль температуры тела посетителей.