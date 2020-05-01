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Курс на диджитализацию: в Минэнерго объяснили предложение майнить криптовалюту на АЭС

Курс на диджитализацию: в Минэнерго объяснили предложение майнить криптовалюту на АЭС

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины подтвердили, что предоставили распоряжение Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалют на атомных электростанциях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Необходимость направлять выработанную энергию атомными электростанциями на майнинг криптоактивов Минэнерго объясняет избыточным производством: потребление энергии падает из-за карантина и падения промышленного производства.

«Можем реально трансформировать «пассив» в «актив». Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированные нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства», — пояснили в Минэнерго.

Там заявили, что Президент Владимир Зеленский объявил курс на диджитализацию. Такой курс в Минэнерго решили воплотить, строя центры обработки данных неподалеку от АЭС. Причем первые пилотные объекты правительство уже реализовало в Энергодаре, недалеко от Запорожской АЭС.

«В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных Президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавили в Минэнерго.

По материалам hromadske.tv
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