Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участок

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Если на портале государственных услуг “Дія” не отражается ваш земельный участок, то данные о нем либо неполные, либо отсутствуют в Государственном земельном кадастре.
Об этом сообщается на странице “Дія” в FACEBOOK.
Что делать в таком случае:
“Если адрес в государственном акте на право собственности на земельный участок указан неправильно, то приложите к заявлению решение, например, сельского совета, с указанием правильного адреса”, – говорится в сообщении.
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