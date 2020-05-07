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Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участок

Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участок

Если на портале государственных услуг “Дія” не отражается ваш земельный участок, то данные о нем либо неполные, либо отсутствуют в Государственном земельном кадастре.

Об этом сообщается на странице “Дія” в FACEBOOK.

Что делать в таком случае:

  • обратиться в территориальный орган Госгеокадастра в районе (городе) по месту нахождения участка. Больше информации по ссылке
  • подать заявление об исправлении ошибки (для каждой ошибки свой набор документов).

“Если адрес в государственном акте на право собственности на земельный участок указан неправильно, то приложите к заявлению решение, например, сельского совета, с указанием правильного адреса”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение для документов и государственных услуг “Дія” загрузили уже 3 миллиона раз.
  • На портале каждый может проверить информацию о своей недвижимости, документах, авто, бизнесе.
  • Также на портале доступен сервис подписания документов электронной подписью.

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По материалам Finance.UA
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