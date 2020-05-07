Что делать, если на портале "Дія" не отображается ваш земельный участок

Если на портале государственных услуг “Дія” не отражается ваш земельный участок, то данные о нем либо неполные, либо отсутствуют в Государственном земельном кадастре.

Об этом сообщается на странице “Дія” в FACEBOOK.

Что делать в таком случае:

обратиться в территориальный орган Госгеокадастра в районе (городе) по месту нахождения участка. Больше информации по ссылке

подать заявление об исправлении ошибки (для каждой ошибки свой набор документов).

“Если адрес в государственном акте на право собственности на земельный участок указан неправильно, то приложите к заявлению решение, например, сельского совета, с указанием правильного адреса”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение для документов и государственных услуг “Дія” загрузили уже 3 миллиона раз.

На портале каждый может проверить информацию о своей недвижимости, документах, авто, бизнесе.

Также на портале доступен сервис подписания документов электронной подписью.

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