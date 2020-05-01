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На выплату пенсий в мае направили 7,3 млрд грн

На выплату пенсий в мае направили 7,3 млрд грн

5 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.

Об этом говорится в сообщении ПФ.

На пенсионные выплаты направлено 4,7 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 7,3 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.

Справка Finance.ua:

  • Уже с 1 мая 2020 года в Украине началась индексация пенсий, однако некоторые категории граждан останутся без надбавки.
  • Повышение пенсий в мае на 11% для пенсионеров. В среднем они должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная надбавка составит 100 гривен.

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По материалам Finance.UA
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