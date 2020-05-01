0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 237 0

Минздрав одобрил испытания украинского препарата от COVID-19

Минздрав одобрил испытания украинского препарата от COVID-19

Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом в Украине одобрило клинические испытания препарата “Биовен”. Об этом говорится в приказе министра Максима Степанова, опубликованном на сайте ведомства.

Отметим, речь идет о клинических испытаниях препарата “Биовен” / “Биовен моно”.

“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению”, – говорится в приказе.

Действующим компонентом препарата являются антитела, которые обладают специфической активностью против различных возбудителей – вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса и ряда других заболеваний.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.