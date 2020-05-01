Минздрав одобрил испытания украинского препарата от COVID-19

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Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом в Украине одобрило клинические испытания препарата “Биовен”. Об этом говорится в приказе министра Максима Степанова, опубликованном на сайте ведомства.
Отметим, речь идет о клинических испытаниях препарата “Биовен” / “Биовен моно”.
“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению”, – говорится в приказе.
Действующим компонентом препарата являются антитела, которые обладают специфической активностью против различных возбудителей – вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса и ряда других заболеваний.
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