Предоставление «карантинного» отпуска: в Гоструда объяснили нюансы

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В Гоструда разъяснили нюансы получения отпуска за свой счет в связи с карантином у детей.
В соответствии с подпунктом 3-1 части 1 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года безоплатный отпуск в связи с карантином у ребенка предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории.
Право работника на такой отпуск предопределяется осуществлением ухода за ребенком в возрасте до 14 лет. Если в личном деле работника отсутствует копия свидетельства о рождении ребенка, она должна быть приобщена к заявлению о предоставлении такого отпуска с предъявлением оригинала. Осуществление ухода за ребенком матерью и отцом презюмируется. Другие лица должны документально подтверждать это обстоятельство.
Обязательное условие предоставления такого отпуска – объявление карантина. Согласно статье 29 Закона “О защите населения от инфекционных болезней”, карантин устанавливается и отменяется КМУ.
Работник не обязан предоставлять какие-либо документы, подтверждающие установление карантина и ограничение на посещение детьми учреждений образования в связи с этим.
Документы. Это можно подтвердить справкой о том, что ребенок учится в определенном учреждении образования, которое на карантине.
Отпуск может предоставляться по заявлению работника на весь период установления карантина, определенный в распоряжении КМУ, или на его часть.
Сколько может предоставляться такой отпуск – может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.
Как прекратить такой отпуск:
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