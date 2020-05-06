Предоставление «карантинного» отпуска: в Гоструда объяснили нюансы

В Гоструда разъяснили нюансы получения отпуска за свой счет в связи с карантином у детей.

В соответствии с подпунктом 3-1 части 1 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года безоплатный отпуск в связи с карантином у ребенка предоставляется на период объявления карантина на соответствующей территории.

Право работника на такой отпуск предопределяется осуществлением ухода за ребенком в возрасте до 14 лет. Если в личном деле работника отсутствует копия свидетельства о рождении ребенка, она должна быть приобщена к заявлению о предоставлении такого отпуска с предъявлением оригинала. Осуществление ухода за ребенком матерью и отцом презюмируется. Другие лица должны документально подтверждать это обстоятельство.

Обязательное условие предоставления такого отпуска – объявление карантина. Согласно статье 29 Закона “О защите населения от инфекционных болезней”, карантин устанавливается и отменяется КМУ.

Работник не обязан предоставлять какие-либо документы, подтверждающие установление карантина и ограничение на посещение детьми учреждений образования в связи с этим.

Документы. Это можно подтвердить справкой о том, что ребенок учится в определенном учреждении образования, которое на карантине.

Отпуск может предоставляться по заявлению работника на весь период установления карантина, определенный в распоряжении КМУ, или на его часть.

Сколько может предоставляться такой отпуск – может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

Как прекратить такой отпуск:

По заявлению работника или с окончанием карантина, или в день, когда учебные заведения открываются для посещения детьми.

Когда отпуск предоставлен до конкретной даты, он прекращается досрочно в случае досрочной отмены карантина или соответствующих мер. Также отпуск следует прекратить по заявлению работника в случае, когда у него отпала необходимость в обеспечении ухода за ребенком.

Справка Finance.ua:

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