Сокращение арендных площадей и "дистанционка": какой будет работа компаний после окончания карантина

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Переход на удаленный режим работы из-за введения карантина стал испытанием для многих компаний, что, со своей стороны, привело к некоторому спаду производительности и эффективности работы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса от консалтинговой компании CBRE Ukraine, который проводился в конце марта 2020 года. В опросе приняли участие 50 компаний из 14 сфер бизнеса.
Что с производительностью сотрудников:
Формат работы в будущем. Более половины опрошенных (51,1%) рассматривают возможность частично или полностью изменить формат работы на удаленный в будущем. 47,9% респондентов не готовы и не планируют переходить на дистанционный режим.
Условия аренды и тенденции в сфере офисной недвижимости. По состоянию на конец марта подавляющее большинство респондентов (43,8%) заявили о намерениях изменить арендные условия офисов и договориться с арендодателем об уменьшении арендной ставки. 14,6% респондентов планируют сократить арендную площадь, а 12,5% респондентов отметили,что арендные условия менять не будут и продолжат сотрудничество в рамках договора, подписанного ранее.
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