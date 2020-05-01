Компания Ferrari возобновляет свое производство на заводах в Маранелло и Модене

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Компания Ferrari NV возобновила 4 мая свое производство на заводе в Маранелло и Модене после вынужденной остановки своей работы из-за коронавирусной пандемии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
“Компания несколько дней посвятила важной фазе обучения персонала работе в новых условиях. В частности – обучение по использованию лучших мер против любого риска для здоровья, в соответствии с программой “Back on Track”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что специальные меры будут действовать при входе на объекты компании, а также практиковаться серологическое тестирование перед возвращением на работу.
“В соответствии с последними сообщениями правительства, 4 мая Ferrari постепенно перезапустит свои заводы в Маранелло и Модене. Они вернутся к полному производства в пятницу 8 мая”, – отмечают в компании.
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