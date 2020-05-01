Остатки в госказне выросли почти на 70% - самый высокий показатель в 2020

Остатки на едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на конец апреля достигли 17,6 млрд грн.

Об этом сообщает аналитический центр “СASE-Украина”.



Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 67,7% или 7,1 млрд грн. Это самый высокий показатель в этом году. Впрочем, если сравнивать с апрелем 2019 года, то остатки годом ранее были на 19,1 млрд выше.

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При этом объем возмещения НДС в апреле несколько вырос по сравнению с мартом – на 13% или 1,4 млрд грн и составил 12 млрд грн (а год к году почти не изменился).



Инфографика: CASE Украина

“Не исключено, что рост остатков объясняются тем, что правительство притормозило расходы в апреле в ожидании значительных выплат по госдолгу в мае. Также следует учесть, что в начале апреля в бюджет поступил крупный разовый платеж от НБУ – прибыль за прошлый год в размере 42,7 млрд грн”, – отмечается в сообщении.