За четыре месяца года импорт газа вырос на 59% (инфографика)

В январе-апреле 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 3,9 млрд куб. м, что на 1,4 млрд куб. м, или на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.

Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины».

В частности, по оперативным данным ООО «Оператор ГТС Украины», в апреле 2020 года в Украину было импортировано 1 млрд 131 млн куб. м природного газа. Это почти на четвертую часть (на 255 млн куб. м) превышает импортные объемы апреля 2019 года.

Почему увеличились показатели. Такое увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года. За апрель по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа:

из Венгрии – 64%;

из Польши – 21%;

из Словакии – 15%.

Стоит отметить, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада».