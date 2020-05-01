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Intel ведет переговоры о покупке израильской компании Moovit за 1 млрд долларов

Intel ведет переговоры о покупке израильской компании Moovit за 1 млрд долларов

Американская корпорация Intel ведет переговоры о приобретении израильской компании Moovit – разработчика приложения для пользователей общественного транспорта.

Об этом сообщает Ynet.

Предполагаемая сумма сделки – около 1 миллиарда долларов.

Приложение для мобильных телефонов Moovit стало очень популярным в Израиле несколько лет назад. Компания смогла привлечь около 130 миллионов долларов инвестиций.

Напомним, что весной 2017 года корпорация Intel купила за 15,3 миллиарда долларов израильскую компанию Mobileye, специализирующуюся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей.

Разработки Mobileye и Moovit, по мнению экспертов Intel, помогут решению транспортных проблем в городах во всем мире.

По материалам internetua.com
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