Apple потеряет около 18 млрд долларов, если задержит iPhone 12 - Goldman Sachs

По оценкам экспертов Goldman Sachs, одного из крупнейших мировых инвестиционных банков, компания Apple может потерять около 18 млрд долларов, если задержит выпуск новой серии iPhone до ноября. Согласно прогнозам специалистов, выручка компании в этом случае может сократиться на 14 % в годовом выражении.

Apple обычно выпускает новые iPhone в сентябре. В этом году новая серия смартфонов станет для компании особенно важной. Новинки впервые обзаведутся поддержкой технологии беспроводных сетей 5G. Конкуренты Apple, та же Samsung, например, уже довольно давно представили свои продукты с поддержкой 5G. Так что Apple нельзя медлить.

Многие аналитики индустрии также ожидают от компании из Купертино серьёзных изменений в дизайне новых iPhone, который фактически не менялся с выпуска iPhone X в 2017 году.

Тем не менее, всё говорит о том, что выпуск новых iPhone действительно отложат. Многие сотрудники штаб-квартиры, расположенной в Кремниевой долине, ушли на удалённый режим работы. Это создаёт ряд трудностей для компании в производственном процессе. Сложная цепь производственных поставок, на которую полагается Apple, также сильно замедлилась.

По словам Дэвида Коллинза (David Collins), бывшего исполнительного директора Foxconn, а ныне главы консалтинговой компании CMC, у Foxconn и у другого контрактного производителя Wistron, работающего с Apple, наблюдается серьёзна нехватка кадров. Обе компании сейчас больше времени уделяют поиску рабочей силы.

Даже если «яблочный» гигант сможет выпустить смартфоны в сентябре, глобальный экономический кризис на фоне коронавирусной пандемии серьёзно сократил и продолжит сокращать бюджеты потенциальных покупателей этих устройств.

Аналитик Дэн Ван (Dan Wang) пекинской компании Jiafu Longzhou Technology, специализирующейся на проведении экономических исследований, считает, что Apple может задержать выпуск iPhone не по причине проблем в производстве. А потому, что их просто никто не купит.

«Проблема не в поставках, а в спросе. Он очень непредсказуем. Когда у тебя в стране 20 % безработных, сколько людей будут готовы выложить $1300 за телефон? Это самая главная проблема, с которой приходится сталкиваться Apple», — заявил специалист.