Сокращение штата: у кого есть преимущественное право остаться на работе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.
Пунктом 1 части первой статьи 40 КЗоТУ предусмотрена возможность увольнения работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией, банкротством или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата сотрудников.
При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в оставлении на работе предоставляется таким работникам:
Общие правила расторжения трудового договора:
Читайте также: Количество безработных за год в Украине выросло почти на 50% – центр занятости
В каких случаях увольнение не допускается:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 2977 10
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 5396 8
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат3 ч. назад - 573 4
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживаетВчера, 11:07 - 11811 4
В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйствВчера, 19:08 - 580 3
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 5396 8
Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожатьВчера, 17:58 - 4856 1
Фальшивые доллары: какие купюры чаще подделываютВчера, 13:21 - 3131
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 2977 10
В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м: названы даты и суммы3 ч. назад - 2355 1
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1569 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1017 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3138 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2358 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1894 3