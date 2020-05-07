Сокращение штата: у кого есть преимущественное право остаться на работе

При сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Пунктом 1 части первой статьи 40 КЗоТУ предусмотрена возможность увольнения работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией, банкротством или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата сотрудников.

При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в оставлении на работе предоставляется таким работникам:

семейным – при наличии двух и более иждивенцев;

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работникам с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;

работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;

участникам боевых действий, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”;

авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;

работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;

лицам из числа депортированных из Украины в течение пяти лет со времени возвращения на постоянное место проживания в Украину;

работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы и лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу, – в течение двух лет со дня увольнения их со службы.

Общие правила расторжения трудового договора:

собственник или уполномоченный им орган обязан под расписку предупредить работника лично не позднее чем за два месяца до увольнения, одновременно предложив работнику другую работу на этом же предприятии;

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если же работник, подлежащий увольнению, не соглашается на предложенную ему работу, дальнейшее свое трудоустройство он осуществляет самостоятельно или через государственную службу занятости, куда владелец или уполномоченный им орган обязан предоставлять информацию о предстоящем высвобождении работников с указанием их профессий, специальностей, квалификаций и размера оплаты труда;

работники в течение одного года с момента увольнения имеют право на заключение трудового договора, в случае если владелец или уполномоченный им орган проводит принятие на работу работников аналогичной квалификации.

В каких случаях увольнение не допускается:

по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период временной нетрудоспособности работника, а также в период пребывания работника в отпуске;

в отдельных случаях для увольнения работника необходимо предварительное согласие выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом которой является работник.

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