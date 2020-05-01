0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч (видео)

В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч (видео)

Компания SSC North America представила самый быстрый гиперкар в мире. Презентация авто опубликована в YouTube. Об этом сообщает Мотор.

Автомобиль получил имя Tuatara и имеет такие характеристики: 5 литровый двигатель V-8. Семиступенчатая КП. Ведущие задние колеса.

Автомобиль имеет мощность в 1350 лошадиных сил на бензине и 1750 лошадиных сил на смеси Е85. Вес 1247 кг. Цена 1,6-1,9 млн долларов. Машина уже попала в серийное производство, выпущено 100 штук. Гиперкар Tuatara может составить конкуренцию в скорости рекордсмену Bugatti Chiron Super Sport 300+, который преодолел отметку в 490 км/ч.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.