В Китае создали робособаку для прогулок во время карантина (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Недавно разработанная четвероногая собака-робот A1 из Ханчжоу Unitree стоит не более 10 000 долларов. Компания считается китайской версией Boston Dynamics и ранее выпустила робота Laikago, получив широкое признание в отрасли.
А недавно выпущенный робот-собака A1 – это уменьшенная версия Laikago с максимальной устойчивой скоростью бега на открытом воздухе 11,88 км/ч. Это примерно такая же скорость, как у взрослых, бегающих трусцой, так что вы не будете одиноки, когда будете совершать пробежки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 2027 54
Аэропорт "Киев" заявил о риске банкротства: просит десятки миллионов на зарплатыВчера, 10:37 - 1509 15
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 652 11
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - ШмыгальВчера, 14:03 - 1246 6
Увеличение среднего чека в два раза: как украинцы покупают в Китае во время карантинаВчера, 09:34 - 1484 4
В НБУ назвали причины снижения курса доллараВчера, 09:02 - 4861 4
Межбанк: давление на гривну увеличитсяВчера, 11:15 - 2347
Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое. Лидеры рынкаВчера, 08:00 - 2313 3
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 2027 54
Иран провел деноминацию и сменил название валютыВчера, 10:45 - 1830
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 709 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1379
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1981 4
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 5220 15
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1897