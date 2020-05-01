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В Китае создали робособаку для прогулок во время карантина (видео)

В Китае создали робособаку для прогулок во время карантина (видео)

Недавно разработанная четвероногая собака-робот A1 из Ханчжоу Unitree стоит не более 10 000 долларов. Компания считается китайской версией Boston Dynamics и ранее выпустила робота Laikago, получив широкое признание в отрасли.

А недавно выпущенный робот-собака A1 – это уменьшенная версия Laikago с максимальной устойчивой скоростью бега на открытом воздухе 11,88 км/ч. Это примерно такая же скорость, как у взрослых, бегающих трусцой, так что вы не будете одиноки, когда будете совершать пробежки.

По материалам bigmir.net
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