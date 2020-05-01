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В Украине поступления от ЕСВ упали впервые за четыре года

В Украине поступления от ЕСВ упали впервые за четыре года

В апреле поступления от единого социального взноса (ЕСВ) уменьшились на 3,8%, что произошло впервые с 2016 года.

Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

“Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 г. составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го”, – говорится в сообщении.

Так, сокращение доходов бюджета от ЕСВ фиксируется впервые с 2016 года. В январе поступления от ЕСВ выросли на 15% в годовом измерении. В феврале-марте рост составил по 12%. В 2017 году – на 36,8% к 2016 году, в 2018-м – на 25%, в 2019-м – на 19,9%.

Справка Finance.ua:

  • В связи с отменой штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая из-за коронавируса, Фонд социального страхования получил 500 млн грн.

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По материалам Обозреватель
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