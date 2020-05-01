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ASUS предоставил 5 лет гарантии на некоторые модели профессиональных мониторов ProArt

ASUS предоставил 5 лет гарантии на некоторые модели профессиональных мониторов ProArt

Компания ASUS объявила о том, что на мониторы ProArt серий PA и PQ, приобретенные пользователями в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), после регистрации распространяется всесторонняя пятилетняя гарантия.

Об этом пишет itechua.com

Дисплеи ProArt специально разработаны для создателей визуального контента, работающих в разных профессиональных сферах, включая производство фильмов, 3D-дизайн, цифровую фотографию и многое другое.

Дисплей разработан с учетом конкретных требований, с акцентом на предоставление максимальных рабочих характеристик за счет применения новейших технологий. С мониторами ProArt ASUS выступает пионером в поддержке новой спецификации DisplayHDR 1.1, первой в отрасли полностью открытого стандарта, определяющего качество дисплеев с высоким динамическим диапазоном (HDR). Утвержденная совсем недавно ассоциацией VESA, спецификация DisplayHDR 1.1 означает соответствие устройств серии ProArt высоким стандартам качества, в том числе с точки зрения поддержания максимальной яркости и расширенной цветовой гаммы.

Самые современные технологии: подсветка на мини-светодиодах, OLED-панели, технология ASUS Smart HDR с Dolby Vision, HDR-10, HLG HDR и многие другие. Мониторы ASUS ProArt отличаются предельно высокой точностью цветопередачи, что позволяет авторам сосредоточиться на своем видении и его реализации.

По материалам Finance.UA
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