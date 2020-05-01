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Ситибанк по итогам 2019 года отчитывается о прибыли 2,2 млрд грн (за 2018 год – 1,4 млрд грн).
Чистый процентный доход банка составил 1,92 млрд грн (за 2018 год – 1,49 млрд грн. Положительный результат от операций с иностранной валютой – 391 млн грн (за 2018 год – 277 млн грн).
Активы Ситибанка в 2019 году выросли до 31,4 млрд грн (с 24,8 млрд грн), в т.ч. кредитный портфель уменьшился до 5,5 млрд грн (с 7,15 млрд грн), а объем депсертификатов НБУ на конец декабря вырос до 12,8 млрд грн (с 8,3 млрд грн на начало 2019-го).
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