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НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения

НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с “зеленым” тарифом.

Об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Среди других предложений – временный запрет на строительство новых “зеленых” электростанций, снижение “зеленого” тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС) за 1 кВт-ч, а за последующие – 1,68 грн за 1 кВт-ч.
По материалам Економічна Правда
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