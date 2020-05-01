ЕИБ предоставил Луцку 4,36 миллиона евро кредита для приобретения троллейбусов

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» предоставил Луцку кредит в размере 4,36 млн евро для приобретения новых троллейбусов.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
“Город Луцк, административный центр Волынской области, приобретет 29 новых троллейбусов и улучшит свою транспортную инфраструктуру… Профинансированные ЕИБ 29 новых троллейбусов помогут 217 тысячам жителей Луцка получить более экологичный и энергоэффективный общественный транспорт. В рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» банк ЕС предоставил Луцку кредит в размере 4,36 млн евро для обновления автопарка общественного транспорта города”, – говорится в сообщении.
Городской совет Луцка и ГП «Автосборочный завод №1 АО Автомобильная Компания “Богдан Моторс“» подписали контракт на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов включительно с запасными частями и расходными материалами, а также набор оборудования и инструментов для обслуживания, ремонта и связанных с этим услуг. Этот контракт стал первым подписанным соглашением в рамках финансируемого ЕИБ проекта «Городской общественный транспорт Украины».
«Вместе с Министерством финансов и местными органами 11-ти городов, Министерство инфраструктуры воплощает проект ЕИБ для существенного усовершенствования общественного транспорта. Это очень важно для обеспечения качественных услуг по пассажирским перевозкам в городах Украины», – отметила по этому поводу заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.
Как сообщал Укринформ, «Городской общественный транспорт Украины» – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ – было ратифицировано законом Украины №2009 VIII от 12 апреля 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины.
На сегодняшний день ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13-ти из указанных подпроектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур (до конца этого года и в начале следующего) будут направлены на приобретение определенного количества единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова.
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