ЕИБ предоставил Луцку 4,36 миллиона евро кредита для приобретения троллейбусов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» предоставил Луцку кредит в размере 4,36 млн евро для приобретения новых троллейбусов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

“Город Луцк, административный центр Волынской области, приобретет 29 новых троллейбусов и улучшит свою транспортную инфраструктуру… Профинансированные ЕИБ 29 новых троллейбусов помогут 217 тысячам жителей Луцка получить более экологичный и энергоэффективный общественный транспорт. В рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» банк ЕС предоставил Луцку кредит в размере 4,36 млн евро для обновления автопарка общественного транспорта города”, – говорится в сообщении.

Городской совет Луцка и ГП «Автосборочный завод №1 АО Автомобильная Компания “Богдан Моторс“» подписали контракт на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов включительно с запасными частями и расходными материалами, а также набор оборудования и инструментов для обслуживания, ремонта и связанных с этим услуг. Этот контракт стал первым подписанным соглашением в рамках финансируемого ЕИБ проекта «Городской общественный транспорт Украины».

«Вместе с Министерством финансов и местными органами 11-ти городов, Министерство инфраструктуры воплощает проект ЕИБ для существенного усовершенствования общественного транспорта. Это очень важно для обеспечения качественных услуг по пассажирским перевозкам в городах Украины», – отметила по этому поводу заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.

Как сообщал Укринформ, «Городской общественный транспорт Украины» – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ – было ратифицировано законом Украины №2009 VIII от 12 апреля 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины.

На сегодняшний день ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13-ти из указанных подпроектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур (до конца этого года и в начале следующего) будут направлены на приобретение определенного количества единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова.