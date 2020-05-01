Мораторий на проверки бизнеса продлят

Мораторий на проверки для малого бизнеса продлят на время карантина. В Кабинете министров сейчас работают с комитетами Верховной Рады по мерам, которые будут введены для малого бизнеса при выходе из карантина.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время брифинга.

“Есть обращения малых предпринимателей о продлении моратория на проверки. Мы, как правительство и министерство, поддерживаем продление такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более длительный период. Я думаю, такое решение будет принято положительно”, – заявил Петрашко.

Справка Finance.ua:

В марте правительство приняло закон о поддержке налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

30 апреля парламент принял за основу законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

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