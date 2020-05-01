С сегодняшнего дня в Киеве разрешили продавать фастфуд и "кофе на вынос"

С сегодняшнего дня в Киеве разрешили продавать чай и кофе на вынос, а также фастфуд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“В Киеве утвердили требования к реализации “быстрой” пищи в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений. Опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации”, – говорится в сообщении.

В распоряжении КГГА от 4 мая указано, что отныне, с 5 мая, в Киеве может восстановиться продажа фастфуда в МАФах, а также продажа кофе на вынос с соблюдением противоэпидемических требований.

“В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть такие, где приготовление осуществляется внутри – без доступа потребителей. Продажа должна осуществляться “на вынос”, потребление пищи и напитков на месте продажи не допускается”, – указано в сообщении.

Отмечается, что продажа еды и напитков должны происходить через специальное окошко для выдачи.

“На входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей. Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и т.д.”, – добавили в пресс-службе.