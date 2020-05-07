Украинцы покупали и продавали валюту почти вдвое меньше (инфографика)

Население Украины в апреле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты $787,3 млн (в эквиваленте) и купило на $736,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Таким образом, в апреле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 50,9 млн долларов.

Однако объем операций на наличном рынке в апреле составил $1523,7 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в марте ($2580,3 млн).

Стоит также отметить, что данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты.



Инфографика: НБУ

Согласно информации НБУ, обнародованной в “Инфляционном отчете” за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.



Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

В НБУ отмечают, что снижение курса доллара к гривне в апреле – начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.

Курс гривны может укрепиться без новых негативных шоков, связанных с эпидемией, и при подписании соглашения с МВФ .