Украинцы покупали и продавали валюту почти вдвое меньше (инфографика)

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Население Украины в апреле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты $787,3 млн (в эквиваленте) и купило на $736,4 млн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Таким образом, в апреле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 50,9 млн долларов.
Однако объем операций на наличном рынке в апреле составил $1523,7 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в марте ($2580,3 млн).
Стоит также отметить, что данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты.
Инфографика: НБУ
Согласно информации НБУ, обнародованной в “Инфляционном отчете” за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.
Инфографика: НБУ
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