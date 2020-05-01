IBOX Bank стал принципальным членом Mastercard

IBOX Bank получил статус принципального члена (principal member) международной платежной системы Mastercard. Об этом сообщила пресс-служба банка, обозначив это одним из первых шагов в цифровой трансформации финучреждения.

Что это значит?

Статус принципального члена в крупнейших международных платежных системах – это, прежде всего, доверие этой системы к банку как участнику транзакционного бизнеса в своей стране. Это расширяет возможности по работе с расчетами и дает доступ к новым возможностям платежных систем, в первую очередь – интернет-эквайринга.

Для бизнеса это означает, что IBOX Bank получает доступ к новым продуктам, технологиям и экспертизе Mastercard, что дает банку возможность развивать инновационные решения для своих клиентов.

Для клиентов это говорит о внедрении всех продуктов и возможностей карточных продуктов Mastercard в оффлайне и особенно в онлайне. Именно полноценный выход в онлайн является главной целью банка на 2020 год.

«Новая стратегия работы банка делает акцент не на традиционном обслуживании, а ставит целью реализовать лояльный коммерческий интернет-эквайринг и наконец-то запустить полноценный интернет-банк.

Принципальное членство в Mastercard – первый важный шаг в нашей дорожной карте развития», – заявила глава правления IBOX Bank Галина Хейло.

«Mastercard – технологическая компания, которая создает и внедряет инновационные платежные инструменты и решения во всем мире. Объединяя усилия с партнерами в разных странах, мы помогаем потребителям, бизнесам и правительствам реализовывать свой наибольший потенциал. Мы рады приветствовать IBOX Bank среди принципальных членов Mastercard в Украине. Уверены, что это сотрудничество позволит нам вместе реализовать еще больше инновационных cashless проектов и инициатив», – отметила Анна Онищенко, директор по работе с клиентами Mastercard в Украине.

IBOX Bank – украинский коммерческий банк, работающий на отечественном рынке больше 20 лет. Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaAA.