Около тысячи украинцев стали жертвами интернет-афер на коронавирусе

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Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые под видом торговли средствами индивидуальной защиты и медицинскими изделиями обманули около 1000 человек. Сумма ущерба от противоправной деятельности 40 злоумышленников превысила 3,5 млн грн, сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции.
Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, использующих пандемию COVID-19 для совершения мошеннических действий.
Подразделения Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры провели 56 санкционированных обысков следующих областях: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской.
В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы. Злоумышленники размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и т. д. После получения на подконтрольные счета денег за товар, объявления удаляли и переставали выходить на связь.
В результате обысков по месту жительства и в автотранспорте изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
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