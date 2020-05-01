Украина договорилась с Финляндией о рейсах для сезонных работников

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Кабмин готов помочь украинским заробитчанам организованно добраться до Финляндии на сезонные работы. Этого у правительства просил финский посол.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, об украинских заробитчанах посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне говорил на встрече с вице-премьер-министром Вадимом Пристайко.
“Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственные, порядочные, трудолюбивые, и мы будем рады возможности вновь привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах”, – подчеркнула госпожа Посол Финляндии.
По словам Пристайко, правительство Украины поможет украинским работникам организованно добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является наивысшим приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению обсервации.
Вице-премьер-министр также добавил, что в Правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за рубежом. Но принимать решения будут точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.
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