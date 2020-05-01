Межбанк: сессия была достаточно скучной

Понедельник не смог порадовать наблюдателей большими объемами сделок на валютном рынке, что является обычной картиной для первого рабочего дня любого месяца. Клиенты считались, подводили итоги апреля и не особо стремились к активной работе с валютой. Это отразилось на общем ритме сессии – она была вялой и достаточно зависимой от действий небольшого числа крупных игроков.

Предложение было больше, нежели спрос, и курс постепенно проседал к цели в 26,85-26,90 к концу торгов. Лишь выход НБУ с интервенцией после обеда по выкупу доллара по 26,95 гривен – частично удерживал его курс от падения к этим уровням. Купил регулятор немного. По прикидкам участников торгов – даже недотянул до дежурных $20 млн.

Ход торгов:

Предложение превышало вялый спрос практически весь период сессии, а в первые полтора часа вообще проходили единичные сделки на небольшие суммы. Как-то “проснулись” клиенты и банки лишь ближе к 12 часам.

Поэтому к 11:00 доллар с утренних 26,95/26,99 чуть просел до 26,945/26,975 гривен, а затем также незначительно вырос до 26,96- 26,965/26,99 практически до конца обеда. Выход НБУ оказал поддержку доллару, так как после обеда покупатели уже почти закончились, а продавцы еще не закрыли свои объемы.

Нацбанк покупал по 26,95 гривен, но рынок оставался достаточно малообъемным и по нашим наблюдениям регулятор так и не скупил свои дежурные $20 млн. К 15 часам курс остановился на отметке 26,955/26,98 гривен, а как только НБУ ушел с рынка – доллар окончательно просел до 26,93/26,96 уже до самого завершения сессии.

Главные события 4 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,95/26,99 гривен подешевел до 26,93/26,96 к концу дня; НБУ на межбанке выкупил менее $20 млн по 26,95 гривен, чем уже не в первый раз за последнее время остановил падение котировок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9832 гривен, а официальный на 5 мая составил 26,9749 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,95 / 26,98

евро – 29,48 / 29,51

российский рубль – 0,3584 / 0,3589

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0915 / 1,0917

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