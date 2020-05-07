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Huawei отказывается от Windows 10 в пользу собственной ОС

Huawei отказывается от Windows 10 в пользу собственной ОС

Из-за американских санкций Huawei начала активно разрабатывать альтернативу сервисам Google. Но компания стремится свести к минимуму зависимость от западных решений не только в мобильном сегменте, но и в сфере персональных компьютеров. Именно поэтому она намерена отказаться от Windows 10 в пользу собственной ОС.

При анонсе HarmonyOS представители Huawei заявили, что эта операционная система будет решением для нескольких платформ и сможет работать на различных устройствах, включая умные часы, персональные компьютеры и автомобили, напоминает Gizchina.

Следуя своим планам, уже в этом году китайский гигант намерен начать выпускать персональные компьютеры под управлением HarmonyOS 2.0, отказавшись от Windows 10. Кроме того, вместо процессоров Intel и AMD в них будут использоваться чипы собственной разработки Kunpeng.

По словам инсайдеров, пока говорится лишь о выпуске таких устройств на китайском рынке. Вероятно, для других регионов Huawei пока будет использовать Windows 10.

Ранее Huawei уже внедряла операционную систему HarmonyOS на умных телевизорах. Что касается смартфонов, компания продолжает устанавливать на них Android, но без мобильных сервисов Google, заменив их собственной альтернативой с магазином приложений AppGallery.

По материалам Телеканал 24
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