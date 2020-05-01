Fisker представил новую версию своего внедорожника Ocean (фото)

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Предстоящий внедорожник Fisker Ocean демонстрирует идею бренда о совершенном полностью электрическом внедорожнике, ориентированном на покорение бездорожья. Производитель опубликовал новые рендеры новинки.
Fisker – калифорнийский производитель автомобилей, который стремится создавать недорогие электромобили, предлагающие впечатляющую производительность.
Их новая модель Ocean обещает быть одним из самых доступных электрических внедорожников на рынке и при этом показывать впечатляющие внедорожные возможности.
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Фото: avtodream.org
Опубликованные рендеры Fisker Ocean выглядят многообещающе: с большим дорожным просветом и массивными внедорожными шинами, дополнительным багажником на крыше, а также с светодиодными световыми панелями.
Фото: avtodream.org
Есть еще один важный аспект для инженеров компании. В мире электромобилей дальность хода является очень важным показателем. А внедорожники обладают очень большим общим весом, к тому же, обычно сами кузова таких ТС не обладают хорошей аэродинамической эффективностью (то есть машине требуется больше мощности для преодоления потоков встречного воздуха), что естественно сказывается на общем запасе хода.
По заверениям автопроизводителя, электрический внедорожник сможет предложить дальность хода в 482,8 км.
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