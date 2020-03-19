У Geely появится семиместный внедорожник (фото)

Geely выводит на китайский рынок модель HaoYue. Внедорожник длиной более 4,8 м появится как в пяти, так и в семиместном исполнении с тремя раздельными креслами на втором ряду. Его основными конкурентами станут Chery Tiggo 8 и GAC GS8.

Длина, ширина и высота внедорожника составляют 4835, 1900 и 1780 мм соответственно, колесная база равна 2815 мм, а клиренс – 190 мм. Для сравнения, до этого в модельную линейку бренда входили только кроссоверы длиной до 4,6 м, так что новинка оказалась на 31 см длиннее Atlas. На китайском рынке HaoYue предложат с 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. либо с «турботройкой» объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. Последний недавно дебютировал в России на модели Coolray.

В список оснащения внедорожника входят светодиодная оптика (в топовой комплектации – матричные фары), индивидуальные регулировки кресел второго ряда, цифровая панель приборов, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.



HaoYue

В Китае продажи HaoYue начнутся ближе к лету, тогда же объявят и цены. Информации о появлении модели за пределами КНР пока нет.