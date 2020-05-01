В мире рекордно подорожала перевозка нефтепродуктов

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Фрахт нефтяных танкеров рекордно подорожал из-за использования судов для хранения нефтепродуктов, пишет The Wall Street Journal.
Согласно индексу Baltic Clean Tanker, тарифы на перевозку нефтепродуктов подскочили втрое с начала марта. На прошлой неделе индекс подскочил до рекордного уровня.
Издание напоминает, что из-за пандемии были существенно ограничены объемы автомобильных и авиаперевозок. В результате падения спроса на нефть упала и ее стоимость, при этом тарифы на ее хранение и транспортировку увеличились.
“Нехватка резервуарных мощностей на земле, избыток предложения и падение глобального спроса привели к тому, что нефть и нефтепродукты хранятся на воде. Мы видим рекордные тарифы на фрахт судов по некоторым направлениям”, – отмечает глава Simpson Spence Young Клэр Грирсон.
По его словам, на прошлой неделе стоимость фрахта нефтетанкера на маршрут из Персидского залива в Японию составляла почти $170 тыс в сутки, что является рекордным уровнем. При этом в марте данный маршрут обходился в $17 тыс в сутки.
Отмечается, что трейдеры используют падение цен на нефть, скупая сырье, чтобы потом перепродать дороже. Для хранения используют нефтетанкеры, фрахтуя их на дальние маршруты.
В свою очередь, рост стоимости резервуарных мощностей, а также фрахта нефтетанкеров, оказывает давление на нефтяной рынок, толкая вниз цены фьючерсов на нефть с ближайшей датой исполнения. Такая динамика в прошлом месяце уже привела к падению цены майских фьючерсов на нефть WTI до отрицательного уровня впервые в истории.
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