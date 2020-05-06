0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

В МОН рассказали, кто сможет изменить место прохождения ВНО

В МОН рассказали, кто сможет изменить место прохождения ВНО

Абитуриенты смогут изменить место, которое указывали при регистрации, с 6 по 18 мая, заявили в Минобразования.

Некоторым участникам ВНО-2020 разрешили изменить место его прохождения. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в понедельник, 4 мая.

“С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга”, – сказано в сообщении.

Новое место может быть в населенном пункте, максимально приближенном к месту жительства или пребывания участников.

Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место и время прохождения сессии ВНО. В свою очередь руководители учебных заведений должны внести изменения в регистрационные данные.

Напомним, что ранее Минобразования призвало готовиться завершить учебный год дистанционно. Перспективы возвращения в школы пока не просматриваются в связи с продлением карантина, заявила глава ведомства.

Также сообщалось, что в МОН рассказали об особенностях ВНО-2020 в условиях пандемии. Тестирование могут перенести на август-сентябрь, а проводить его будут в средствах индивидуальной защиты.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.