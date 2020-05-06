В МОН рассказали, кто сможет изменить место прохождения ВНО

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Абитуриенты смогут изменить место, которое указывали при регистрации, с 6 по 18 мая, заявили в Минобразования.
Некоторым участникам ВНО-2020 разрешили изменить место его прохождения. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в понедельник, 4 мая.
“С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга”, – сказано в сообщении.
Новое место может быть в населенном пункте, максимально приближенном к месту жительства или пребывания участников.
Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место и время прохождения сессии ВНО. В свою очередь руководители учебных заведений должны внести изменения в регистрационные данные.
Напомним, что ранее Минобразования призвало готовиться завершить учебный год дистанционно. Перспективы возвращения в школы пока не просматриваются в связи с продлением карантина, заявила глава ведомства.
Также сообщалось, что в МОН рассказали об особенностях ВНО-2020 в условиях пандемии. Тестирование могут перенести на август-сентябрь, а проводить его будут в средствах индивидуальной защиты.
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