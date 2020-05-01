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В Минэкономики отметили снижение цен на мясо, молоко и овощи

В Минэкономики отметили снижение цен на мясо, молоко и овощи

Цены на мясо-молочные продукты в Украине за время карантина снизились на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи – на 30-40%.
 
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

“В связи с закрытием продовольственных рынков, общественных заведений и школ, спрос и цены на мясо-молочные продукты уменьшились за время карантина на 15-20%, а на продукцию садоводства и ранние овощи цены – обвалились на 30-40%”, – сообщил Высоцкий.

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Он отметил, что спрос на внутреннем рынке снизился из-за закрытия общественных заведений питания и нестабильности работы рынков. Цены на эту группу обвалились в этот период на 30-40%.

Также Высоцкий напомнил, что для небольших сельхозпроизводителей существуют программы финансовой поддержки, выплаты на гектар для вновь созданных хозяйств, компенсация кредитов.

Кроме того, программы поддержки небольшого бизнеса доступны для всех типов малых предприятий, в том числе для аграриев. Это и кредитные каникулы, и программа “Доступные кредиты 5-7-9%”, “Новые деньги” и другие.

“Мы создали коммуникационную платформу с дистрибьюторами с возможностью интегрировать аграриев для реализации продукции в торговых сетях”, – заверил заместитель министра.

Справка Finance.ua:

  • Государственная кредитная программа Доступные кредиты 5-7-9% введена по инициативе президента и премьер-министра, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал программу Новые деньги для людей, которые вернулись из-за границы, и тех, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе.
По материалам depo.ua
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