Пессимизм усугубляется во всех отраслях экономики: в НБУ назвали показатели

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Индекс ожиданий деловой активности в апреле снизился до 29,9 пункта. В марте этот показатель составлял 45,8. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о пессимистических настроениях бизнеса, сообщили в НБУ.
В Нацбанке отмечают, что пандемия COVID-19 и карантинные ограничения привели к аналогичным падениям в других странах, которые развиваются, а также государствах ЕС.
“По данным наших опросов, пессимистические настроения наблюдаются во всех отраслях экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который пострадал больше, но и о промышленности, строительстве и торговле”, – рассказывает Юрий Половнев, директор департамента статистики и отчетности НБУ.
К тому же в центробанке отмечают, что практически все украинские компании ухудшили свои ожидания объемов производства и продаж. Также бизнес планирует сокращение работников, особенно в сфере строительства. Значительная часть компаний отправляет сотрудников в отпуск за свой счет.
“При проведении опросов предприниматели часто говорят о сложностях в организации удаленной работы. Также вспоминают проблемы с уплатой налогов, в частности – единого социального взноса. А также часто подчеркивают необходимость “кредитных каникул” и поддержки со стороны государства”, – отметил Половнев.
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