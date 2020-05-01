Пессимизм усугубляется во всех отраслях экономики: в НБУ назвали показатели

Индекс ожиданий деловой активности в апреле снизился до 29,9 пункта. В марте этот показатель составлял 45,8. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о пессимистических настроениях бизнеса, сообщили в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что пандемия COVID-19 и карантинные ограничения привели к аналогичным падениям в других странах, которые развиваются, а также государствах ЕС.

“По данным наших опросов, пессимистические настроения наблюдаются во всех отраслях экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который пострадал больше, но и о промышленности, строительстве и торговле”, – рассказывает Юрий Половнев, директор департамента статистики и отчетности НБУ.

К тому же в центробанке отмечают, что практически все украинские компании ухудшили свои ожидания объемов производства и продаж. Также бизнес планирует сокращение работников, особенно в сфере строительства. Значительная часть компаний отправляет сотрудников в отпуск за свой счет.

“При проведении опросов предприниматели часто говорят о сложностях в организации удаленной работы. Также вспоминают проблемы с уплатой налогов, в частности – единого социального взноса. А также часто подчеркивают необходимость “кредитных каникул” и поддержки со стороны государства”, – отметил Половнев.