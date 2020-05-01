ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши

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ПриватБанк продолжил льготный период отправки переводов из Польши в Украину без комиссии через мобильное приложение My Ria.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Перевести деньги без комиссии можно будет до 30 июля 2020 года.
Как воспользоваться:
Получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.
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