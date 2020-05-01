ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши

ПриватБанк продолжил льготный период отправки переводов из Польши в Украину без комиссии через мобильное приложение My Ria.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Перевести деньги без комиссии можно будет до 30 июля 2020 года.

Как воспользоваться:

для отправки бесплатного перевода из Польши в Украину нужно загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию;

для завершения перевода остается отсканировать штрих-код в ближайшем из 7000 банкоматов Euronet и оплатить транзакцию карточкой или наличными;

уже через несколько минут получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 или получить их в терминалах самообслуживания и банкоматах ПриватБанка.

Получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

Справка Finance.ua:

С 4 мая польские консульства в Украине возобновляют выдачу виз, однако действуют некоторые ограничения на выдачу.