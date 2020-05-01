Курс гривны в мае - прогнозы экспертов

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Курс гривны в мае будет колебаться в диапазоне 26,9-28 гривен за доллар США.
Такой прогноз Finance.ua предоставили аналитики ГК Forex Club.
Они отмечают, что по мере выхода из карантина, отложенный спрос на иностранную валюту сформирует повышенный интерес к продукции импортного производства и, в условиях падающего экспорта, расширит внешнеторговый дефицит.
“На фоне падения производства металлургической продукции в Украине и низких объемов экспорта на внешние рынки, будет снижаться объем валютных поступления от экспорта в страну. Металлопродукция, востребованная в больших объемах в строительстве, теряет позиции из-за обвала как внутреннего рынка, так и внешних рынков, в частности, Ближнего Востока. Не добавляют оптимизма рынку снижение прогноза по урожаю зерна в Украине на 20%, а также усиление экономических политик протекционизма и валютные войны на фоне спада в мировой торговли и локальных экономик, что усложняет экспорт украинской продукции на мировые рынки”, – говорят в ГК Forex Club.
Аналитики подсчитали, что резкое снижение денежного потока от трудовых мигрантов из-за рубежа в период кризиса и в посткарантинный период приведет к снижению поступлений валюты на более чем 2 млрд долларов до конца года. Этот фактор также уменьшит предложение валюты на рынке.
Вместе с тем дефицит платежного баланса Украины в марте, по данным НБУ, составил почти 1,8 млрд долларов США, что стало максимальным уровнем с декабря 2014 года. В апреле показатель может улучшиться, но в целом дефицит сохранится.
Иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2019 году, выходят из позиций. Так, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские долговые бумаги снизился на 5% до 109,9 млрд гривен. И несмотря на то, что правительство ищет возможность их выпуска через вторичный рынок, нерезиденты продолжат покупать иностранную валюту, оказывая давление на гривну.
«Снижение учетной ставки НБУ до 8% говорит исключительно о попытке провести стимулирующие меры для поддержки экономики. Но под такую ставку привлечь средства на свободном рынке правительство вряд ли сможет, и поэтому финансировать дефицит бюджета, вероятно, будет за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривны. Мягкая денежно-кредитная политика НБУ и государственные программы стимулирования экономики развязывают часть ликвидности, которая выйдет на валютный рынок и подстегнет курс», – прогнозирует Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.
Для сдерживания негативных тенденций, а также покрытия дефицита бюджета, внешнеторгового баланса и долговых обязательств потребность во внешнем кредитовании становится выше, чем обычно. Сотрудничество Украины с МВФ сейчас является критически важным, особенно в условиях невозможности привлечения средств на свободном рынке у западных партнеров. Если сроки предоставления финансирования будут сорваны, в условиях кризиса, в котором оказалась Украина, это спровоцирует спекуляции для ослабления гривны, резюмируют аналитики.
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