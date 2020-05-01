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48 нардепов просят КС признать закон о земле неконституционным

48 нардепов просят КС признать закон о земле неконституционным

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины”, – говорится в сообщении.

В представлении в КС уполномоченными представителями нардепов указаны лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко и нардеп от ее фракции Сергей Власенко.

В частности, нардепы заявляют о нарушении конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона о земле.

“Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям”, – говорится в представлении.

Также депутаты заявляют, что внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали закон о земле, созвали на 30 марта, а сам закон в целом приняли уже 31 марта.

Нардепы ссылаются на ст. 27 Регламента, согласно которой председательствующий на заседании ВР имеет право продлевать заседание лишь на 15 минут за определенное время.

Кроме этого, депутаты заявили, что при рассмотрении поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества нардепов (226 – ред.).

В представлении депутаты просят открыть конституционное производство и признать ряд положений закона о земле не соответствующими статьям Конституции.

Также они просят привлечь к рассмотрению дела свидетелей – нардепов В. Наливайченко, И. Кириленко, М. Цимбалюка, А. Пузийчука, В. Ивченко.

По материалам Економічна Правда
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