48 нардепов просят КС признать закон о земле неконституционным

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины”, – говорится в сообщении.
В представлении в КС уполномоченными представителями нардепов указаны лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко и нардеп от ее фракции Сергей Власенко.
В частности, нардепы заявляют о нарушении конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона о земле.
“Процесс рассмотрения и принятия закона об обороте сельхозземель в части его осуществления по установленной процедуре и в определенное время не отвечает конституционным требованиям”, – говорится в представлении.
Также депутаты заявляют, что внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали закон о земле, созвали на 30 марта, а сам закон в целом приняли уже 31 марта.
Нардепы ссылаются на ст. 27 Регламента, согласно которой председательствующий на заседании ВР имеет право продлевать заседание лишь на 15 минут за определенное время.
Кроме этого, депутаты заявили, что при рассмотрении поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества нардепов (226 – ред.).
В представлении депутаты просят открыть конституционное производство и признать ряд положений закона о земле не соответствующими статьям Конституции.
Также они просят привлечь к рассмотрению дела свидетелей – нардепов В. Наливайченко, И. Кириленко, М. Цимбалюка, А. Пузийчука, В. Ивченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает производство электроэнергии12 ч. назад - 1597 15
После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние 4 года - ЗеленскийВчера, 20:08 - 1685 14
Аваков анонсировал наказания для ресторанов и гипермаркетовОколо часа назад - 545 7
Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%6 ч. назад - 726 7
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн6 ч. назад - 1614 6
Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня7 ч. назад - 3297 1
🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог7 ч. назад - 3271 1
В НБУ сообщили, когда украинская экономика испытает самое большое потрясение5 ч. назад - 2619 2
Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)3 ч. назад - 2541 2
В Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами - Кличко10 ч. назад - 1871 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1097
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1697 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4767 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1746
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2853 1