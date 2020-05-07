В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходы

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, нужно ли декларировать доходы, полученные субъектом декларирования или членом его семьи как физическим лицом-предпринимателем, и как это сделать.
Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
“Полученные доходы от предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем указываются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» независимо от их размера”, – говорится в сообщении.
Как правильно указывать доходы:
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