В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходы

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, нужно ли декларировать доходы, полученные субъектом декларирования или членом его семьи как физическим лицом-предпринимателем, и как это сделать.

Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

“Полученные доходы от предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем указываются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» независимо от их размера”, – говорится в сообщении.

Как правильно указывать доходы:

доходы за отчетный период суммируются, и, таким образом, указывается общая сумма дохода, полученная субъектом декларирования или членом семьи как физическим лицом-предпринимателем;

в поле «Источник дохода» нужно указать имя самого субъекта декларирования или члена его семьи, которые являются физическим лицом-предпринимателем;

в других случаях источником дохода указывается лицо, от которого субъект декларирования или член семьи получил доход – юридическое или физическое лицо.

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