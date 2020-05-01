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Стремление правительства переложить решение проблем на бизнес ВИЭ закончится инвестиционным упадком – глава УАВЭ

Стремление правительства переложить решение проблем на бизнес ВИЭ закончится инвестиционным упадком – глава УАВЭ

Стремление правительства к закрытию бюджетных пробелов за счет инвесторов в альтернативную энергетику, может вскоре привести к инвестиционному спаду для Украины.

Об этом пишет глава УАВЭ Александр Козакевич в статье для Renewable Energy World.

В Украине действуют «зеленые» тарифы, гарантирующие покупку госкомпанией «Гарантированный покупатель» всей производимой электроэнергии из возобновляемых источников по фиксированным ценам.

Подобная программа помогла привлечь в развитие сектора около $10 млрд и приблизила достижение целей стратегии энергетического перехода по увеличению доли потребления энергии из ВИЭ.

«К концу 2019 года в возобновляемые источники энергии было инвестировано почти $10 миллиардов ($6,2 миллиарда только за 2018-2019 годы), что сделало его одним из пяти ведущих секторов для инвестиций в украинскую экономику. Это позволило Украине увеличить генерацию из возобновляемых источников энергии до 6,8 ГВт», – говорится в статье.

Но из-за возникновения финансовых проблем «ГарПока» и дыры в государственном бюджете, в правительстве продвигаются проекты пересмотра «зеленых» тарифов. Это может остановить приток инвестиций и подорвать международную репутацию Украины.

«Если правительство будет стремиться к тому, чтобы бизнес ликвидировал бюджетные пробелы, не предпринимая шагов по дальнейшему реформированию отрасли и выполнению собственных KPI, тогда то, что было инвестиционным бумом, может вскоре закончиться инвестиционным упадком для Украины», – отмечает эксперт.

По материалам Finance.UA
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