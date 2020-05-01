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Кредитные каникулы в Украине, или где брать деньги на карантине

Последствия коронавируса — что прогнозируют в США, Франции и Украине

Статистика по безработице обновляется несколько раз в день. Таких стремительных изменений не было на протяжении ста лет. В США ожидают, что к маю уровень безработицы достигнет 22%. Это самый высокий показатель с 1932 года в период Великой депрессии. Даже во время кризиса 2008 года уровень безработицы составлял менее 10%. Франция сократила ВВП на 8% — такого не было со Второй мировой войны.

В Украине прогнозируется падение ВВП на 4,8%, а прирост безработицы составит 9,4%. Уже 2 млн украинцев временно или окончательно потеряли работу, и этот показатель может только увеличиться. Доходов нет, а значит, может возрасти уровень мошенничества и преступности в целом. Это особенно актуально для тех, кто берет кредиты в сомнительных МФО на невыгодных условиях и не может их погасить. Чтобы предотвратить негативные последствия, НБУ ввел “кредитные каникулы” для заемщиков.

Погашать или не погашать — тонкости кредитных каникул

Кредитные каникулы позволяют отсрочить обязательства перед кредитором или снизить их. Это не значит, что долг списывается — меняются условия и обсуждать их нужно индивидуально. То же самое касается отмены штрафов. Первое, что подумали украинцы, когда Нацбанк принял решение — можно не платить. Но это не так. Штрафы и пени не будут начислять до конца карантина, однако проценты никто не отменял. Даже если просрочки нет, сумма за пользование кредитными средствами увеличивается ежедневно за счет начисленных процентов. Поэтому вариант “не платить” обойдется дороже. Кроме того, кредит стоит оформлять в том случае, если заемщик уверен, что сможет его без проблем закрыть. Таким образом, трудностей с погашением не возникнет.

ТОП-4 способа получить деньги на карантине

  1. Кредит онлайн. Хорошая опция получить деньги до зарплаты. Однако стоит проверить компанию, прежде чем обратиться. У МФО должны быть все разрешительные документы и лицензия. Примерно ознакомиться с вариантами можно на сайте-агрегаторе, а более детально — на персональном сайте выбранной компании. Например, CreditPlus продолжает выдавать кредиты под 0,01% новым клиентам на полный срок — до 30 дней. Некоторые организации злоупотребляют маркетингом и не сообщают клиентам, что “беспроцентный кредит” длится 10 дней, а на оставшийся срок действует стандартная ставка. Уточните, не изменились ли условия кредитования и какие они в данный момент. Также CreditPlus дает возможность продлить кредит на тот же срок, на который оформляли изначально.
  2. Монетизация хобби. Создание украшений, косметики, резьба по дереву, шитье и другие прикладные увлечения — это может принести неплохой дополнительный доход. Главное — создать профиль в той соцсети, где больше вашей целевой аудитории.
  3. Фриланс. Его давно открыли для себя веб-мастера, дизайнеры, райтеры, фотографы и другие специалисты. Офисные сотрудники также начали осваивать работу онлайн. Фрилансеры с опытом быстрее найдут высокооплачиваемый проект. Новичкам придется начинать с базовой тарифной сетки, которая не всегда радует.
  4. Альтернативные методы для поклонников фильмов. Фанату Гарри Поттера заплатят 1000$ за просмотр всех частей. Нужно отправить эссе на английском, почему именно вы. Также можно заработать на Netflix — надо разбивать шоу на категории. Некоторые медиасервисы платят за отзывы к кинолентам.
По материалам Creditplus.ua
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